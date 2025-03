Aneta Glam uznawana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych bohaterek hitu TVN - "Żony Miami". Przedsiębiorcza, pewna siebie i kochająca modę blond piękność na antenie Telewizyjnej Siódemki chętnie pokazuje fanom swój ociekający luksusem amerykański sen. Prywatny jacht, posiadłość warta fortunę, ubrania i dodatki od najlepszych projektantów - to codzienność celebrytki. Nigdy nie ukrywała, że dobra jakie posiada, zawdzięcza swojemu zabójczo bogatemu partnerowi. Jak już wiadomo, ich związek nie przetrwał próby czasu. Mężczyzna wciąż jednak budzi zaciekawienie opinii publicznej.

Ostatnio w rozmowie z nami Aneta Glam potwierdziła krążące od niedawna plotki dotyczące rozstania. Okazało się, że jej związek z 74-letnim multimilionerem, który trwał aż 12 lat, ostatecznie nie przetrwał próby czasu.

Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas. Od jakichś dwóch lat wiedzieliśmy, że to się szykuje, szczególnie po tym, jak on wyjechał na tę podróż długą na dwa lata na Pacyfik (...) zaczął mieć inne priorytety - ta łódź była jak jego żona, ja poszłam na drugą pozycję, czego nie lubię

- przekazała.