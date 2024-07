Julia Pietrucha zaliczana jest do najpiękniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Z sukcesem zagrała rolę pani weterynarz w hitowym serialu TVP "Blondynka". Nie wszyscy jednak wiedzą, że młoda aktorka jest również modelką i całkiem niezłą wokalistką.

Podczas ostatniego spotkania postanowiliśmy zapytać gwiazdę właśnie o muzykę. Julia przyznała, że na polskiej scenie muzycznej ma swojego ulubieńca, mianowicie Kamila Bednarka. W swoim wyborze nie jest osamotniona, Kamil uchodzi bowiem za najpopularniejszego muzyka wśród nastolatków. W ostatniej edycji plebiscytu MTV znalazł się w dziesiątce najlepszych wykonawców Europy obok One Direction i Justina Biebera.

Co spowodowało, że padło na Bednarka?

Podoba mi się to, że w Polsce taka muzyka się przyjmuje, oczywiście reggae zawsze było przez polaków gdzieś tam lubiane. Jego sposób śpiewania, dobieranie emocji do słów, które wypowiada... To jest fajne, że w Polsce podoba się taka muzyka z przekazem