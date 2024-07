Joanna Przetakiewicz to bezapelacyjnie kobieta sukcesu. Taki tytuł zobowiązuje do ciągłych podróży, spotkań z ludźmi ze świata mediów i (w jej przypadku) wielu godzin poświęconych na przygotowania nowych kolekcji marki La Mania, zwłaszcza w ostatnich miesiącach (czytaj: Przetakiewicz projektuje dla Lady Gagi). Mimo natłoku obowiązków, Joanna znajduje czas na życie rodzinne. Ostatnio bizneswoman zaprosiła do swojego apartamentu kamery TVN (zobacz: W takich luksusach mieszka Przetakiewicz), a także udzieliła obszernego wywiadu magazynowi "Flesz", w którym opowiedziała jak bardzo ważni są w jej życiu synowie i czym zajmują się na co dzień.

Chociaż synowie Joanny Przetakiewicz mogliby pozwolić sobie na leniwe życie w luksusie, mają ambitniejszy plan na życie. Wszyscy studiują i, co ciekawe, każdy w innej części świata.

- Oni wiedzą, że edukacja to ich droga do kariery, ich szansa na sukces. Najstarszy - 22-letni Aleks - studiuje stosunki międzynarodowe w Rzymie, a średni - 20-letni Filip - genetykę, biotechnologię i matematykę w Stanach Zjednoczonych, a najmłodszy - Jakub - uczy się w liceum w Londynie. Mimo życia na co dzień w innym państwie spotykamy się w domu na weekendy, święta czy wakacje.

Joanna poznała już nawet partnerki dwóch synów. Co więcej, dziewczyny wzięły udział w pokazie kolekcji La Mania.

- Modelkami były dziewczyny Jakuba i Aleksa. Obie świetnie sobie poradziły. Jesteśmy bardzo ze sobą związani, ale nie jestem dla moich synów koleżanką, tylko matką. Są synami o których marzy każda matka. I ja staram się być taką matką o jakiej marzy każdy syn.

Na pytanie, który z synów jest najbardziej podobny do Przetakiewicz, czytamy:

- Każdy jest zupełnie inny. To, co studiują, odzwierciedla ich charaktery. Aleksander jest świetny w kontaktach międzyludzkich, mógłby być dziennikarzem, prawnikiem, dyplomatą, uwielbia pracować z ludźmi. Filip z kolei jest bardzo skupiony na nauce. A najmłodszy? Jest jeszcze za młody, na razie nieokreślony.

Joanna wspomniała także jak wiele zawdzięcza swojej mamie Marii Jaroszek (zobacz: Przetakiewicz pokazała mamę. Podobna?), która zajmowała się dziećmi kiedy ona nie mogła.



