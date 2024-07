Joanna Przetakiewicz jakiś czas temu wzięła udział w sesji z Karlem Lagerfeldem u boku, która trafiła na stronę brytyjskiego "Vogue'a" (zobacz: Przetakiewicz i Lagerfeld w Vogue'u). W rozmowie z redakcją modowej biblii dyrektor kreatywna La Manii przyznała, że ma zamiar wypromować swoją markę także poza Polską. Pierwszym przystankiem był udział w London Fashion Week (z sukcesem!). Kolejną szansą jaka stoi przez Przetakiewicz jest współpraca z Lady Gagą. Ale od początku.

Lady Gaga ogłosiła konkurs na najlepszą stylizację do nowej sesji zdjęciowej. Nie przedstawiono konkretnych szczegółów dotyczących wymagań piosenkarki. Wszyscy zainteresowani projektanci mają prawo do dowolnej interpretacji tematu, po to, aby Lady Gaga mogła wybrać najlepszy autorski pomysł.

Joanna Przetakiewicz w rozmowie z "Co za tydzień" zapewnia, że nie chce stawiać na kontrowersyjne kreacje, a jedynie klasyczny styl:

- Ma to być jej nowy wizerunek. Mniej punkowy i drapieżny. Bardziej klasyczny.

Jeżeli współpraca obu pań dojdzie do skutku możemy spodziewać się naprawdę historycznej chwili w polskim świecie mody. Trzymamy kciuki za Joannę i mamy nadzieję, że uda jej się spełnić swój cel.

