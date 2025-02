Rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy przybiera coraz bardziej nieoczywisty obrót. Podczas ostatniej rozprawy doszło do interwencji policji, a wśród świadków pojawiły się zaskakujące postacie, jak raper Liroy oraz niejaka Emilia P. Sprawa toczy się dalej, a byli małżonkowie nie pojawili się na sali sądowej. Co wydarzyło się podczas kolejnej odsłony ich głośnego rozwodu?

Antek Królikowski i Joanna Opozda nadal bez rozwodu

Sprawa rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy wciąż nie została zakończona. Kolejna rozprawa odbyła się w warszawskim sądzie 20 lutego tego roku, jednak ani aktor, ani jego była partnerka nie pojawili się na sali. Ich nieobecność nie oznaczała jednak braku emocji – wręcz przeciwnie. W trakcie rozprawy konieczna okazała się interwencja policji. Funkcjonariusze zostali zadysponowani na miejsce, co raczej nie zdarza się często. Nie wiadomo jednak, dlaczego ich wezwano.

Wśród świadków zeznających w sprawie pojawiły się nieoczekiwane postacie. Jednym z nich był Piotr "Liroy" Marzec, raper, który miał stanąć po stronie Antka Królikowskiego. Drugą postacią była niejaka Emilia P., której relacja z aktorem wzbudza sporo kontrowersji. Z kolei Joanna Opozda mogła liczyć na wsparcie swojej matki, Małgorzaty Opozdy, oraz Katarzyny Priwieziencew. Obie kobiety pojawiły się na sali, wspierając aktorkę w trudnym czasie. Co ciekawe, matka aktorki była przesłuchiwana przez aż 1,5 godziny!

Mimo to decyzja o rozwodzie nadal nie zapadła i nie wiadomo, kiedy się to stanie.

Dlaczego Joanna Opozda i Antek Królikowski nadal nie dostali rozwodu?

Sprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego toczy się już od dawna, a mimo to wydaje się nadal daleka od finału. We wrześniu ubiegłego roku aktor skomentował tę sprawę w rozmowie z Super Expressem, wyjawiając, z czego może to wynikać.

Sprawa jest niejawna, nie będę wchodził w szczegóły. Wiadomo jednak przecież, że polskie sądy są zawalone pracą, przez co terminy są, jakie są. Też chciałem to wszystko załatwić szybciej, najlepiej ugodowo, ale niektóre kwestie wymagają czasu, więc uzbroiłem się w cierpliwość. Sąd zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, a tych jest wielu, więc to może potrwać

Burzliwa historia związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Joanna Opozda i Antek Królikowski zaczęli spotykać się w 2020 roku. Para szybko stała się obiektem zainteresowania mediów, głównie ze względu na ich rozpoznawalność – Opozda jako aktorka, a Królikowski jako aktor i syn znanego aktora Pawła Królikowskiego. Już po kilku miesiącach media donosiły o rozstaniu pary. Opozda i Królikowski spędzili jakiś czas osobno, ale później do siebie wrócili.

W sierpniu 2021 roku para wzięła ślub, który odbył się w Warszawie. Uroczystość była wystawna i zgromadziła wiele gwiazd. Kilka miesięcy po ślubie Joanna Opozda ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Jednak zamiast radosnego oczekiwania, para musiała zmierzyć się z dużym kryzysem rodzinnym. W tym czasie media ujawniły skandal z ojcem Joanny Opozdy, Dariuszem Opozdą, który publicznie atakował swoją rodzinę i miał konflikt z żoną.

Na początku 2022 roku wyszło na jaw, że małżeństwo Opozdy i Królikowskiego się rozpada. Krótko przed narodzinami ich syna Vincenta pojawiły się doniesienia o zdradzie Antka Królikowskiego. Od momentu rozstania duet toczy medialną i sądową batalię.

