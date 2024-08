Joanna Przetakiewicz-Rooijens to właścicielka znanej ekskluzywnej marki "La Mania". Prywatnie tworzy związek z holendersko-polskim producentem, reżyserem i scenarzystą programów telewizyjnych. Mężczyzna w latach 1998-2010 związany był z piosenkarką Kayah, a od 2020 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo z Joanną Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz-Rooijens na Instagramie bardzo często pokazuje się u boku ukochanego. Widać, że para spędza ze sobą dużo czasu i jest bardzo zżyta. Tym razem na profilu na social mediach bizneswomen pojawiło się nowe zdjęcie z mężem. Mężczyzna obejmuje swoją żonę, a na ich twarzach widnieją szerokie uśmiechy. Również tym razem Przetakiewicz postanowiła pokazać, że pomimo natłoku obowiązku i tego jak ciągle gdzieś biegniemy, należy pielęgnować miłość.

W dalszej części przytoczyła słowa jednej z obserwatorek, która tłumaczyła się z dużej ilości pracy i braku czasu dla siebie z partnerem. Wyjawiła również, jak wyglądają jej wolne weekendy z partnerem.

Przedsiębiorczyni postanowiła ruszyć z pomocą. W punktach wypisała ważne czynniki, jak "zacząć od nowa":

Lenistwo i rutyna ciągną w dół, ale można to szybko naprawić. Wszystko zaczyna się od rozmowy i dobrych chęci. To bardzo łatwe

Fanki chętnie ruszyły z wypisywaniem swoich pomysłów pod najnowszym zdjęciem Joanny Przetakiewicz. Nie zabrakło również inspirujących historii z życia wziętych.

Kochamy antyki, starocie i razem chodzimy na randkę na giełdy Rano podana do łóżka kawa. Kolejna wspólna pasja to rekonstrukcje historyczne Kochamy organizować wydarzenia historyczne Zawsze ubieramy się na tą okoliczność do pary No i kochamy rozmawiać z ludźmi Panią na spacerze, na straganie czy w sklepie. No i kochamy życie. A jeszcze ja lubię sprzątać mąż bałaganić. Wspólne filmowe wieczory

- napisała kolejna osoba.