Joanna Krupa świętuje swoje 44. urodziny. Ostatni czas nie jest jednak dla niej łaskawy, jeżeli chodzi o życie prywatne. Wraz z mężem Douglasem Nunesem podjęli decyzję o rozwodzie. Pozostają jednak w przyjaznych stosunkach, ze względu na Ashę-Leigh. To właśnie córeczce gwiazda "Top Model" zadedykowała swój urodzinowy wpis. Co ciekawe, były mąż Joanny Krupy również obchodzi urodziny 23. kwietnia. On również opublikował urodzinowy post.

Joanna Krupa kończy 44 lata. Jest w trakcie rozwodu

Jeszcze na długo potwierdzeniem rozstania fani zauważyli, że Joanna Krupa przestała publikować zdjęcia ze swoim mężem Douglasem Nunesem. Odpowiadając na pytania dziennikarzy mówiła jedynie: "mogę tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka". Niedługo później wszystko stało się jasne: Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się. Starają się jednak zrzucić swoje emocje na drugi plan, by ich rozwód nie odbił się na ich ukochanej córeczce.

Joanna Krupa z okazji swoich 44. urodzin opublikowała post z małą Ashą-Leigh, wyznając:

Mój najlepszy prezent w życiu, którego nie można kupić za pieniądze.

Internauci są poruszeni nowym zdjęciem Joanny Krupy z córeczką. Mała Asha zaczyna się robić coraz bardziej podobna do mamy:

- Bliźniaczki - napisała Ewa Chodakowska

- Ona jest najfajniejsza 💕

- Bezwarunkowa miłość 💞 - pisali fani.

Internauci nie szczędzili również miłych słów z okazji urodzin Joanny Krupy. Co ciekawe, 23. kwietnia urodziny obchodzi również Douglas Nunes, z tej okazji również napisał o swojej córce i opublikował nagranie ze zdjęciami Ashy:

Nie mógłbym prosić o lepszy urodzinowy prezent.

Według doniesień zagranicznym mediów to Douglas Nunes złożył papiery rozwodowe, argumentując swoją decyzję "różnicami nie do pogodzenia". Mężczyzna ma wnioskować o naprzemienną opiekę nad małą Ashą, która niedawno skończyła trzy lata. Dziewczynka jest bardzo mocno przywiązana zarówno do mamy, jak i do taty.

Joanna Krupa dzieli życie pomiędzy Stany Zjednoczone a Polskę, na pytania, czy nigdy nie myślała o powrocie do ojczyzny, wyjaśniła że nie zrobi tego ze względu na córeczkę. Już nawet rozłąki zawodowe ze względu na pracę mamy, dawały się dziewczynce we znaki. Joanna Krupa wyznała, że córeczka ciężko znosi rozłąki:

Wiem, że ona tęskni, jeszcze jest za mała, żeby to naprawdę mi powiedzieć, zawsze jest obrażona. Dzwonię do niej na FaceTime, a ta w drugą stronę, nie chce na mnie nawet popatrzeć. Ale już wiem, jaka ona jest. Jak babci nie ma i babcia dzwoni, to tak samo do niej się zachowuje. Ja tego nie biorę do serca - mówiła w rozmowie z Party.pl.

Z kolei siostra Joanny Krupy zdradziła, że wierzy, że "to nie jest rozwód na sto procent". W dodatku w sieci pojawiły się doniesienia, że małżonkowie wciąż mieszkają razem, a niedawno zostali przyłapani w wesołym miasteczku, gdzie spędzali czas z dzieckiem.

