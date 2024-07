Joanna Krupa przy okazji konferencji "Top Model" zdradziła nam nieco, o swoim małżeństwie z Douglasem Nunesem. Modelka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, chociaż odkąd została mamą to właśnie wychowanie córki jest dla niej najważniejsze, a kariera jest tylko dodatkiem. Joanna Krupa przyznaje, że z Douglasem Nunesem nie są idealni. Podpytaliśmy, o co się najczęściej kłócą.

Joanna Krupa o kłótniach z mężem

Córka Joanny Krupy zrobiła furorę na ściance. Internauci nie mieli wątpliwości, że mała Asha to materiał na gwiazdę. Modelka przyznała jednak, że jej mąż nie chciałby, aby dziewczynka w przyszłości wybrała show-biznes. Przy okazji Joanna Krupa opowiedziała o relacjach z mężem i przyznała, że daleko im do idealnego małżeństwa. Douglas Nunes lubi mieć wszystko zaplanowane, podczas gdy jego żona jest bardzo spontaniczna. Różnica charakterów to nie jedyne, co dzieli Joannę Krupę i jej męża. Party.pl podpytało modelkę o powody, przez które najczęściej kłóci się z mężem. Okazuje się, że często mają różne zdania na temat przyszłości córeczki a także... przyszłego miejsca zamieszkania. Brali pod uwagę nawet Polskę:

Dwa lata temu czy rok temu, on był chętny tutaj, teraz ciągle mu się zmienia. Bo najpierw mieliśmy sprzedać dom w Los Angeles i się wyprowadzić na Florydę. Później, że chce do Portugalii [...] To on niech najpierw sobie ułoży w głowie, gdzie on by chciał i później ja dołączę do tego, bo mu się ciągle zmienia - podsumowała jurorka.

Więcej szczegółów na temat relacji Joanny Krupy i Douglasa Nunesa oraz co modelka myśli o radach na idealny związek, znajdziecie w naszym wywiadzie!

