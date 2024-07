Joanna Krupa już po rozwodzie! Jak podaje viva.pl modelka i jej mąż, Romain Zago, podpisali już papiery rozwodowe w sądzie, teraz czekają już tylko na uprawomocnienie wyroku. Jak wygląda sprawa podziału majątku? Czy para utrzymuje ze sobą kontakt? Poznajcie szczegóły.

O kryzysie w związku Joanny i Romaina mówiło się już od dawna. Para postanowiła rozstać się jeszcze w grudniu 2016 roku, jednak do maja trzymali swoją decyzję w tajemnicy. Następnie gwiazda "Top Model" udzieliła bardzo szczerego wywiadu w "Vivie!", gdzie opowiadała o tym, dlaczego się rozwodzą:

Wszystko było fantastycznie. Do końca listopada byliśmy razem, później pojechałam na finał programu "Top Model". Wróciłam do Los Angeles, a Romain przyjechał z Miami niedługo przed świętami. Chcieliśmy, jak zawsze, wybrać się w góry, spotkać się z rodziną, wynająć tam dom i pobyć razem. Jednak on zachowywał się inaczej niż zwykle. To nie był Romek, którego znałam przez 10 lat. Myślałam, że jest zmęczony, że coś się dzieje u niego, gorzej się czuje. Kiedy jednak pojechał na zajęcia z jujitsu, zaczęłam analizować sytuację i napisałam SMS, pytając, czy jest jakaś inna kobieta. Zadzwonił: „Nie ma innej kobiety, ale chcę rozwodu”. Słuchawka wypadła mi z ręki, myślałam, że zemdleję. Nigdy przecież między nami nie było takich rozmów, że się rozejdziemy, że weźmiemy rozwód… - mówiła gwiazda.