Jarek z "Love Island" nagle poinformował fanów o rozstaniu z Zuzą. Zbyt długo nie nacieszyli się związkiem, a od finału show, który wygrali minęło zaledwie kilka tygodni.

Przepraszam wszystkich widzów, którzy nam kibicowali. - napisał na Instagramie.

Ma również coś do powiedzenia samej Zuzie. Wymownie.

Zuza i Jarek z "Love Island" rozstali się

Jarek Mrozowski i Zuzanna Maciejewska wygrali "Love Island". Para urzekła widzów swoją autentycznością i zdobyła rzeszę fanów, którzy właśnie ich wskazali, jako zwycięzców miłosnego show. Okazało się jednak, że ta relacja nie przetrwała nawet miesiąca po wyjściu z willi.

Na profilu Jarka z "Love Island" pojawiło się krótkie oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu związku z Zuzą. To nie pierwszy raz, kiedy Jarek z "Love Island" wspomina o rozstaniu z Zuzą. Tym razem jednak nie pozostawił złudzeń.

Moja relacja z Zuzą dobiegła końca, nie jesteśmy już razem. Nigdy złego słowa o niej nie powiem, bo wiele wyniosłem z tej relacji. I przepraszam wszystkich widzów, którzy nam kibicowali, ale życie nas zweryfikowało. I jako wygrana para, chyba rozchodzimy się jako pierwsi. Wszystkiego dobrego Zuzanno. dodał w oświadczeniu na Instastories.

Przy okazji przeprosił widzów, którzy wierzyli w ich miłość.

mat. prasowe

Jarek Mrozowski zwrócił się także do produkcji "Love Island", nie ukrywając, że udział w programie zapamięta na długo:

Siema dziękuje @loveislandwyspamilosci za mega przygodę, zawsze w moim serduszku. napisał Jarek.

Instagram/Jarek Mrozowski

Zuza z "Love Island", która na co dzień mieszka w Belgii jeszcze nie tak dawno temu miała w planach przeprowadzkę do Polski do ukochanego. Uczestniczka nie zdecydowała się jeszcze zabrać głosu w mediach po oświadczeniu Jarka. Jak myślicie, co wydarzyło się pomiędzy nimi?

