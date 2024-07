Joanna Krupa doskonale znana jest ze swojej miłości do zwierząt. Modelka nie tylko wspiera różne inicjatywy charytatywne, ale także prywatnie jest wielką miłośniczką czworonogów. We własnym domu posiada sporą gromadkę psów i kotów. Niestety jedna z kotek modelki właśnie zaginęła. Joanna Krupa robi wszystko, by jej ukochany pupil się odnalazł. Zobacz też: Krupa ostro sukience Rihanny z MET Gali: Masz krew na rękach

Modelka obkleiła całą swoją okolice plakatami z fotografiami kotki, a także z informacją, że za jej znalezienie oferuje nagrodę wysokości półtora tysiąca dolarów. Informację o poszukiwaniach kotki, Krupa zamieściła także na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Czuję się okropnie. Walczę o zwierzęta, o ich ocalenie, a coś takiego przydarzyło się mojemu zwierzęciu - powiedziała na łamach "Super Expressu". Kotek został przygarnięty niemal 10 lat temu. Niestety, wobec nieznajomych jest strachliwy i czasem agresywny. Spędziła z nami całe życie, uciekła i teraz drżę o jej życie - dodała.

Trzymamy kciuki, by kotka odnalazła się jak najszybciej - cała i zdrowa!

