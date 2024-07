Pomimo, że tydzień zbliża się już do końca to co poniektórzy jeszcze żyją poniedziałkową MET Galą. Bez wątpienia sukienką, która zrobiła największe zamieszanie była kreacja Rihanny na temat której powstało już dużo memów internetowych. Zobacz: Rihanna w oryginalnej sukni z BARDZO długim trenem. Przyciągała spojrzenia wszystkich

Nie da się ukryć, że artystka uwielbia szokować i przyciągać spojrzenia. Świat oszalał na punkcie tej kreacji, ale nie Joanna Krupa. Modelka jak zawsze czujna dopatrzyła się kreacja ma futrzane elementy. Jak powszechnie wiadomo gwiazda bardzo dba o prawa zwierząt i namawia do tego, aby nie nosić skórzanych rzeczy i futer. Na Instagramie wystosowała nawet ostre słowa do Rihanny:

Rihanna masz na rękach krew. Jedno słowo: Karma! Życie w ciemności musi być bardzo nieszczęśliwe. Plus jest to najbardziej obrzydliwa sukienka w historii.



A Wam jak się podobała kreacja Riri?

