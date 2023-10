Kariera zawodowa Joanny Krupy wcale nie zwalnia tempa. W rozmowie z Party.pl na planie "Top Model" 44-letnia modelka wyznała, jakie ma plany na najbliższą przyszłość!

Joanna Krupa w nowym programie. Widzowie zobaczą jej codzienność

Choć jeszcze jakiś czas temu Joanna Krupa przeżywała rozstanie z mężem, teraz wygląda na to, że wraca do zawodowych projektów z jeszcze większą energią. Dopiero co modelka pokazała światu swój kolejny talent, nagrywając piosenkę z zespołem "Łobuzy", a teraz 44-latka zapowiada nowe, zawodowe przedsięwzięcie w Stanach Zjednoczonych.

W rozmowie z Party.pl Joanna Krupa uchyliła rąbka tajemnicy na temat nowego reality show, którego już wkrótce będzie gwiazdą. Jak przyznała, program poruszy też ważne i bliskie jej sercu tematy, na przykład pomoc zwierzętom.

- Nowy projekt w Stanach, to też jest trochę "reality", ale też ma do czynienia ze zwierzętami. Ludzie mogą zobaczyć moje życie, codzienność, ale też żeby coś było z sercem, a nie tylko, jak innej koleżance dokuczyć - wyznała Joanna Krupa.

Co jeszcze zdradziła Joanna Krupa w temacie nowego show? Zobaczcie nasze video!

Zobacz także: Joanna Krupa o piosence "Dżoana". "Mam nadzieję, że każdy sobie potańczy, pośpiewa"