Gwiazdy coraz chętniej włączają się w kwestie polityczne, szczególnie jeśli dotyczą one osób homoseksualnych. Przykładem tego były ostatnie pełne oburzenia wpisy Edyty Górniak ("Politycy się nie popisali") czy Ramony Rey po tym jak sejm odrzucił ustawę o związkach partnerskich. Teraz do grona gwiazd walczących z ignorancją polityczną włączyła się Joanna Krupa.

Dziennikarze wp.pl zapytali Joannę o jej poglądy na temat związków partnerskich. Gwiazda nie widzi nic złego we wprowadzeniu ustawy w życie, ponieważ uważa, że nie liczy się orientacja seksualna, a fakt, jakim jest się człowiekiem:

- Ludzie nie są Bogiem, każdy, kto jest zakochany powinien robić, to co chce w swoim życiu, i czy to są dwa faceci, czy dwa kobiety, to nie powinno robić żadnej różnicy. Jak ktoś jest dobrym człowiekiem, dla mnie jest to najważniejsze.