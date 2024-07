Kasia Adamik to polska reżyserka i córka Agnieszki Holland. Razem z mamą współpracowała przy nominowanym do Oscara filmie "W ciemności". Z tej okazji magazyn "Viva!" zaprosił ją do szczerej rozmowy, z której dowiadujemy się oficjalnie, że Adamik jest związana z kobietą. Jest to pierwsze tak odważne lesbijskie wyznanie w naszym kraju.

Reklama

- Zakochałam się w kobiecie. To nie jest tajemnicą, ale w naszym kraju stanowi ciągle coś egzotycznego. Dobrze jednak, że Polska otwiera się na inność albo może raczej różnorodność. Czytałam gdzieś, że statystycznie 10 procent ludzkości jest homoseksualna, pewnie w Polsce jest podobnie.

Na pytanie czy Kasia miała problemy z akceptacją swojej orientacji seksualnej przez rodziców, odpowiada:

- Nigdy nie mieli z tym problemu.

Oczywistym było pytanie o to, jak Adamik postrzega coraz głośniejszy ostatnio temat ustawy o związkach partnerskich. Reżyserka nie zamierza walczyć o prawa, jest dobrej myśli.

Zobacz także

- Nie mam wojowniczego temperamentu. Właśnie tworzy się prawo partnerskie i mam nadzieję, że dojdzie do tego, że nie będzie się marginalizować tak dużej grupy Polaków.

Inteligentnie i na temat. Kasia Adamik jest jedną z pierwszych znanych osób w Polsce, które otwarcie opowiadają o swoim homoseksualizmie. Mamy nadzieję, że dzięki swojej odwadze uda jej się zachęcić także innych znanych, ukrywających się celebrytów do równie szczerych wyznań. W końcu to właśnie takie osoby jak ona kształtują światopogląd i uświadamiają o istnieniu problemu dyskryminacji. Szacun.

Cały wciągający wywiad znajdziesz w aktualnym numerze magazynu "Viva!". Już w sprzedaży.

Reklama

chimera