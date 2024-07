Joanna Krupa zaledwie kilka tygodni temu w rozmowie z magazynem "Flesz" zdradziła, że jej mąż chciałby już zostać tatą. Modelka przyznała wówczas, że pomimo obietnic jakie złożyła Romainowi Zago, zdecydowała się odłożyć decyzję o macierzyństwie. Jurorka "Top Model" uznała bowiem, że zanim zostanie mamą, chce zakończyć swoje projekty telewizyjne. Zobacz: Kryzys w małżeństwie Joanny Krupy: "obiecałam Romainowi, że zostanie tatą, ale..."

Okazuje się, że temat dzieci to nie jedyna kwestia sporna pomiędzy małżonkami. Jak sama Joanna Krupa przyznaje, dzieli ich również... seks! Gwiazda w rozmowie z Super Expressem żali się, że przez obowiązki w pracy jej mąż nie chce uprawiać seksu tak często jak ona sama by chciała.

Nie uprawiam często seksu. Mąż i ja inaczej się na to zapatrujemy. On nie chce tak często, jakbym ja chciała. Chciałabym więcej razy dziennie, a on niestety jest zajęty pracą, jest zestresowany. Tak mamy od samego początku - mówi.