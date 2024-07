Od bajkowego ślubu Joanny Krupu i Romaina Zago minęły już ponad dwa lata. Para wyprawiła wówczas, razem z amerykańską stacją telewizyjną Bravo, uroczystość za milion złotych. Ślub modelki był transmitowany w programie "Dżoana i jej przyjaciółki z Miami" a sama panna młoda wystąpiła w sukni za ok. 100 tysięcy złotych. Jednak jak się pokazuje to pierścionek zaręczynowy był najdroższym elementem jej stylizacji. Okazuje się, że Romain Zago wręczył jej brylant o wartości 4,5 mln złotych! Zobacz: Cała ślubna sesja Joanny Krupy i Romaina Zago dla "Vivy!" FOTO

Joanna Krupa postanowiła ubezpieczyć swój drogocenny brylant. Modelka w rozmowie z "Gwiazdami" przyznaje, że nie poszła w ślady Beyonce i nie zrobiła sobie repliki pierścionka w którym mogłaby chodzić na co dzień. Dlatego też podczas oficjalnych imprez możemy podziwiać błyszczące cudo na jej dłoni.

- Beyonce swój pierścionek trzyma w sejfie, a na co dzień chodzi z podrabianym. Ja nawet nie wiem, gdzie taką replikę brylantu można zrobić. Wiem, że takie mniejsze to można w sklepach kupić, ale z moim byłoby ciężej. Mam wszystko ubezpieczone. Nawet jeśli zgubię pierścionek, albo ktoś mi go ukradnie, to i tak zwrócą mi pieniądze. Nie lubię się chwalić. Jestem dumna, że mam taki piękny pierścionek, bo zawsze o takim marzyłam. Nie lubię się jednak z nim pokazywać. Często, gdy pozuję fotoreporterom, zakrywam go ręką, bo nie lubię świecić po oczach.