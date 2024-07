Joanna Krupa od lat planowała podróż do Izraela. To marzenie udało jej się spełnić dzięki programowi TVN "Top Model", do którego część zdjęć była kręcona właśnie na Bliskim Wschodzie. Joanna nie zdecydowała się jednak na lot z całą ekipą. Specjalnie zarezerwowała sobie bilet dzień wcześniej, by jeszcze przed rozpoczęciem pracy spełnić swoje pragnienie: odnowić chrzest w ośrodku Yardenit, położonym przy rzece Jordan, w której ochrzczono też Chrystusa! Dlaczego właśnie tam?

Teraz, jako dorosła kobieta, chciałam świadomie potwierdzić swoją wiarę i podziękować za wszystkie dobre i złe rzeczy, które przydarzyły mi się w życiu. Wierzę, że chrzest w takim świętym miejscu sprawi, że stanę się jeszcze lepszym człowiekiem – wyznała "Party" Joanna.

Joanna Krupa w Izraelu

Następnego dnia Krupa musiała polecieć do Tel Avivu, do butiku słynnej izraelskiej projektantki Michal Negriny, w którym na modeli biorących udział w programie czekały zadania konkursowe. I choć zdjęcia trwały do późna, Jaonna wygospodarowała czas, by ponownie wrócić do stolicy Izraela.

Jerozolima to idealne miejsce ma duchową podróż. Tu człowiek się wycisza, nabiera dystansu i choć przez chwilę czuje, że jest bliżej Boga (…) Chcę jeszcze raz przyjechać do Izraela z moim mężem Romainem, by podziękować za to, że udało nam się przetrwać kryzysy i ocalić miłość – zdradziła modelka.

Joanna Krupa