Katy Perry wzięła udział w wyjątkowej misji kosmicznej, lecąc rakietą New Shepard. Na pokładzie znalazło się pięć innych kobiet, w tym Lauren Sanchez — partnerka Jeffa Bezosa. Lot był ogromnym wydarzeniem zarówno dla uczestniczek, jak i ich bliskich. Jak ocenia podróż? Padły wyjątkowe słowa!

Katy Perry jest jedną z kobiet, które zdecydowały się na podróż w kosmos. Nie ukrywa, że to było wyjątkowe doświadczenie zaraz po narodzinach jej córki. Podczas podróży Katy Perry zdecydowała się na niezwykły gest i zaśpiewała utwór "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, wyrażając emocje, jakie towarzyszyły jej w trakcie lotu.

Nie wiesz nawet, ile masz w sobie miłości. (...) Zaśpiewałam tę piosenkę... nigdy nie pomyślałam, że będę miała taką okazję. To nie była chwila o mnie, o moich piosenkach. Zrobiłyśmy to dla kobiet na całym świecie. (...) To doświadczenie było dla mnie drugim najważniejszym w moim życiu po narodzinach córki

powiedziała wprost Katy Perry.