Miniony weekend był z pewnością wyjątkowy dla Joanny Krupy. Okazuje się bowiem, że modelka poleciała do Izraela, gdzie zaplanowała przyjęcie chrztu świętego. Jurorka "Top Model" postanowiła po raz drugi przyjąć sakrament chrztu, aby podziękować Bogu za swoje życie. Joanna Krupa w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła, że taki pomysł pojawił się kilka tygodni temu i właśnie teraz postanowiła polecieć do Izraela.

Zrobiłam to, bo gdy byłam dzieckiem, to rodzice zdecydowali o moim chrzcie. Teraz jako osoba dorosła chciałam to zrobić, by potwierdzić moje przekonania i pokazać Bogu wdzięczność za moje życie i podziękować za wszystko, co osiągnęłam. Chciałam zrobić to w Izraelu, bo to szczególnie święte i uduchowione miejsce. Wierzę, że dzięki temu będę jeszcze lepszym człowiekiem.