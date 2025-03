Klaudia Halejcio, znana aktorka i influencerka, niedawno podzieliła się na Instagramie historią z podróży samolotem, która wywołała u niej silne emocje. Była świadkiem sytuacji, w której pasażerka odmówiła zamiany miejsca z rodziną podróżującą z małym dzieckiem, które chciało siedzieć przy oknie. Halejcio nie kryła oburzenia takim zachowaniem. Jednak gwiazdy i internauci mieli odmienne zdanie!

Na pokładzie samolotu doszło do gorącej wymiany zdań, kiedy pasażerka odmówiła zamiany miejsc dla dziecka. Klaudia Halejcio, będąca świadkiem sytuacji, nie kryła oburzenia. Jej reakcja wywołała burzę w sieci. Pewna rodzina podróżująca z dzieckiem poprosiła inną pasażerkę o zamianę miejsc. Chcieli, aby ich syn mógł siedzieć przy oknie, co miało umilić mu lot. Kobieta jednak stanowczo odmówiła. Świadkiem tej sytuacji była Klaudia Halejcio, która podzieliła się swoją relacją w mediach społecznościowych. Aktorka wyraziła zdziwienie, że pasażerka nie wykazała zrozumienia dla potrzeb dziecka i nie zgodziła się na zmianę miejsca.

Halejcio, która sama jest matką, nie kryła oburzenia i jasno wyraziła swoje stanowisko. W jej opinii naturalnym odruchem powinno być ustąpienie miejsca dziecku. Aktorka skrytykowała brak empatii ze strony pasażerki. Jej emocjonalna reakcja szybko obiegła media i wywołała szeroką dyskusję w sieci.

Ten pan patrzy na nią, ona mówi: ''Ja chcę siedzieć tu, gdzie mam. Ja chcę siedzieć przy oknie''. Stara kobieta musi siedzieć przy oknie. Nie dała temu dzieciaczkowi możliwości, by usiąść przy oknie. Jak ja to usłyszałam, to myślałam, że dostanę szału, wiec wstałam i mówię: ''wiedzą państwo, niestety mam miejsca na środku, więc za bardzo nie pomogę, ale mogę zrobić wszystko, że ja wam te miejsca ogarnę i załatwię, jak ludzie przyjdą''

Na tę relację zareagowała Blanka Lipińska, popularna pisarka, która wyraziła odmienne zdanie na temat zaistniałej sytuacji. W swoich mediach społecznościowych Lipińska stwierdziła, że dorośli nie mają obowiązku dostosowywać się do zachcianek obcych dzieci. Podkreśliła, że sama często dopłaca za miejsce przy oknie, aby zredukować stres związany z lotem, i nie czułaby się zobowiązana do zamiany miejsca. Dodała również, że płacz dziecka nie powinien wymuszać na innych pasażerach zmiany decyzji, a odpowiedzialność za emocje dziecka spoczywa na jego rodzicach.

Bardzo lubię Klaudię, więc to nie będzie przytyk do niej, ale serio? Dorośli ludzie MUSZĄ się dostosowywać do zachcianek dzieci – i to obcych? W imię czego? I dlaczego płacz tego chłopca ma sterroryzować dorosłych i doprowadzić dla świętego spokoju do zmiany ich zdania? (…). To już chyba kwestia wychowania i ogarnięcia emocji dziecka przez jego rodziców (…). Nie widzę powodów do piętnowania kogoś, kto zgodzić się nie chciał!

