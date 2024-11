Widzowie "Dzień Dobry TVN" nagle dowiedzieli się o zmianach w ulubionym programie śniadaniowym. Okazuje się, że do ekipy dołącza Oliwer Kubiak znany z programu "Prince Charming", który wygrał wraz z Jackiem Jelonkiem, z którym do dziś tworzy szczęśliwą parę.

Oliwer Kubiak dołącza do Dzień Dobry TVN

Zaledwie ponad miesiąc temu informowaliśmy o nowej gwieździe w "Dzień Dobry TVN", a śniadaniówka ogłasza kolejne zmiany w ekipie. Podczas dzisiejszego wydania na żywo, dowiedzieliśmy się, że do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" dołączy Oliwer Kubiak.

Widzowie TVN doskonale mogą kojarzyć go z programu "Prince Charming", gdzie tytułowy książę Jacek Jelonek szukał wymarzonego partnera. To właśnie tam stworzył związek z Oliwerem Kubiakiem i są razem szczęśliwi do teraz. Dziś Oliwer Kubiak gościł w studiu programu śniadaniowego, gdzie pojawił się w materiale o opiece nad zwierzętami, a chwilę później skusił się na wróżbę. Ten kącik w "Dzień Dobry TVN" to atrakcja dla zaproszonych gości tuż przed zbliżającymi się Andrzejkami. Wówczas ogłoszono, że infuencer dołącza do ekipy:

Tutaj chciałbym Cię przywitać jako członka zespołu Dzień Dobry TVN - powiedział wróżbita.

W tym momencie głos przejęli Damian Michałowski i Paulina Krupińska, którzy oficjalnie przywitali Oliwera Kubiaka w rodzinie "Dzień Dobry TVN":

Sylwester odebrał nam prace. Skoro wróża jest taka to chcemy oficjalnie powitać nowego członka Dzień Dobry TVN. Oli Kubiak. Wielkie brawa

Witaj w naszych skromnych progach

Jacek Jelonek, Oliwer Kubiak VIPHOTO/East News

Sukcesem partnera i jego nową pracą w "Dzień Dobry TVN" cieszy się Jacek Jelonek, który kibicował ukochanemu przed telewizorem:

Duma milion! Brawo miś. To oficjalne - Minio od poniedziałku w Dzień Dobry TVN - napisał Jacek Jelonek na Instagramie.

Jesteście zaskoczeni?

Instagram @iamjackjelonek

Kim jest Oliwer Kubiak, nowy prowadzący Dzień Dobry TVN?

Oliwer Kubiak już od dawna gości w polskim show-biznesie. Debiutował na antenie TVN w programie o miłości "Prince Charming", dzięki któremu odnalazł miłość i od tamtej pory jest w związku z Jackiem Jelonkiem. Influencer towarzyszył ukochanemu podczas wielu medialnych wyjść. Niedawno wystąpili razem nawet w "Azja Express", gdzie widzowie mogli poznać ich bliżej jako parę.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak w tym roku zaręczyli się, a nagraniami ze swojego pięknego dnia dzielili się w mediach społecznościowych. Od poniedziałku Oliwer Kubiak już nie tylko będzie towarzyszył partnerowi ale rozpoczyna własną karierę w show-biznesie. Jesteście ciekawi, jak sprawdzi się w roli prowadzącego "Dzień Dobry TVN"?

Zobacz także: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak wdali się w karczemną awanturę w centrum miasta. "Policja cię zatrzyma zaraz"