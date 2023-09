Maciej Dowbor po raz kolejny mierzy się z hejtem. Tym razem fani nie pozostawili na nim suchej nitki z powodu zdjęcia, które Joanna Koroniewska opublikowała w swoich mediach społecznościowych z okazji Dnia Ojca. Uwagę zwrócił dość niecodzienny kadr, na którym Maciej Dowbor wyglądał jakby nie miał ubrań , pozując do fotografii z córką. W sieci zawrzało, a jedna z internautek postanowiła nazwać gwiazdora Polsatu "zboczeńcem". Prezenter nie wytrzymał i ostrych słowach odpowiedział na krytykę. Maciej Dowbor nazwany przez fanów "zboczeńcem" za zdjęcie z córką Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojego życia. Małżeństwo, znane z ogromnego dystansu do siebie, często dzieli się więc w sieci nietypowymi kadrami ze swojej codzienności, tak też było w przypadku świętowania Dnia Ojca. Z tej okazji aktorka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie swojego męża, który trzymając córkę na kolanach czyta jej dziecięcą książeczkę. I nie byłoby w tej fotografii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gwiazdor Polsatu pozując do zdjęcia był bez koszulki, a siedząca na kolanach pociecha i duża książka zasłoniły jego szorty, przez co wyglądał na... nagiego. I choć pod zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, nie zabrakło również tych niepochlebnych wskazujących na to, że syn Katarzyny Dowbor zachowuje się niestosownie w stosunku do swoich dzieci. - Świetna fotka 😂a tak przy okazji brawo za dystans do siebie. Uwielbiam takich ludzi 🙂👍 - Maciek ubierz się 😂❤️ - A co on robi z dzieckiem, nie chcę więcej. - Dlaczego nagi facet trzyma dziecko? - pisali fani. Co więcej, jedna z internautek nie wytrzymała i w przypływie emocji wyzwała...