Joanna Jabłczyńska w kampanii Violi Piekut 2014

1 z 8

Joanna Jabłczyńska regularnie pojawia się na salonach i zawsze prezentuje starannie przygotowane stylizacje. Jej styl jest bardzo przemyślany i zazwyczaj aktorka stawia na elegancję. Dużo wagę przywiązuje też do fryzur, o które dba niezmiennie od dłuższego już czasu popularny fryzjer gwiazd. Przypomnijmy: Jabłczyńska pokazała próbną fryzurę na Sylwestra. Krok po kroku

Teraz Joanna wzięła udział w sesji zdjęciowej do kampanii najnowszej kolekcji Violi Piekut. Projektantka jest ulubienicą gwiazd, które chętnie pokazują się w jej kreacjach, a Jabłczyńską zaprosiła do współpracy przy efektownych sukniach ślubnych i wieczorowych. Fotografie ukazują Joannę w roli pięknej panny młodej i trzeba przyznać, że do twarzy jej w takich kreacjach - prezentuje się na nich delikatnie i kobieco. Może czas pomyśleć o ślubie i własnej sukni?

Zobacz: Wściekła Jabłczyńska wyszła z pokazu Bohoboco przed startem

Tak Joanna Jabłczyńska prezentuje się w sukniach ślubnych Violi Piekut: