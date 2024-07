Joanna Jabłczyńska to bardzo niezależna osoba. Gra w serialu "Na Wspólnej", jest radcą prawnym w swojej kancelarii Clever One, a także jest mocno zakręcona na punkcie sportu. Chyba nie ma dnia, kiedy Joanna nie wrzuciłaby na Instagram zdjęcia, na którym biega, jeździ na rowerze lub pływa :). Jest absolutną fanką zdrowego żywienia i sportu.

Ale rzadko pokazuje swoje życie prywatne. Ostatnio jednak coraz częściej wrzuca zdjęcia z pewnym mężczyzną. Kim jest chłopak u boku Joanny?

To jej wspólnik z kancelarii - Piotr Podgórski! Joanna często zabiera go na wyjazdy sportowe, wypady weekendowe, ale zawsze przedstawia go jako wspólnika.

Jabłczyńska ma chłopaka?



Jednak od jakiegoś czasu mówi się, że Joanna i Piotr to nie tylko wspólnicy, ale też para w życiu prywatnym.

Świetnie się rozumieją, prawo to ich pasja, trzeba ich usłyszeć gdy rozmawiają o paragrafach czy mowach do sądu jakby to był film sensacyjny - śmieje się wspólna znajoma Joasi i Piotrka. I dodaje: - Są jak papużki nierozłączki, dbają o sobie nawzajem, Joasia gotuje smakołyki dla Piotrka, uwielbiają spędzać czas tylko we dwoje. Każdy ma ich za parę, ale oficjalnie tego nie potwierdzają - słyszymy.

Kim jest chłopak Joanna Jabłczyńskiej?

Niedawno Joasia była na kolejnym sportowym wyjeździe w Saint-Michel-de-Maurienne we Francji połączonym z wakacjami. Towarzyszył jej, jak to często bywa, Piotr.

Zobaczcie sami, prawda, że ładna z nich para?

