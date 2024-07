1 z 6

Joanna Horodyńska w bardzo kolorowej stylizacji na ulicach Warszawy. Paparazzi przyłapali znaną stylistkę na spacerze ze znajomą. Jak na co dzień wygląda modowa ekspertka? Jak zwykle świetnie!

Joanna Horodyńska uwielbia bawić się modą i już nie raz udowodniła, że nie boi się zakładać nawet ryzykownych kreacji. Tak też było i tym razem - Joanna wybrała barwny zestaw, który po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć podczas wyjścia stylistki na pokaz najnowszej kolekcji Bizuu. Wówczas połączyła go z zielonymi klapkami i malutką torebką w kolorze pudrowego różu. Na co dzień swój kolorowy zestaw (przypominający nieco piżamę) Joanna zestawia z dużą jasną torbą i czarnymi klapkami. Naszym zdaniem, to idealna stylizacja na letni, słoneczny dzień. A Wy zdecydowalibyście się założyć tak kolorowy strój na co dzień?

