3 sierpnia odbyła się prezentacja jesiennej ramówki Polsatu, która przyciągnęła masę gwiazd polskiego show-biznesu. Wszyscy — łącznie z widzami — byli ciekawi, co pokaże nowy dyrektor programowy stacji Edward Miszczak. To była również okazja dla celebrytów i celebrytek, by pochwalić się stylizacjami na ściankach. Uwagę na siebie zwróciły m.in. Joanna Horodyńska oraz Paulina Gałązka. Zobaczcie, jak wypadły.

Paulina Gałązka i Joanna Horodyńska w sukienkach na pokazie jesiennej ramówki Polsatu

Mieliśmy już okazję zobaczyć, jak gwiazdy zaprezentowały się na jesiennej ramówce Polsatu. Mnóstwo celebrytek tego dnia wyciągnęło marynarki ze swoich garderób. Oprócz tego mogliśmy zauważyć też niesłabnącą modę na barbiecore. Na róż postawiły m.in. Izabela Janachowska, Magdalena Kumorek oraz Karolina Gilon.

Artur Zawadzki/REPORTER

Po ulubiony kolor Barbie sięgnęła również Joanna Horodyńska. Modelka i stylistka telewizyjna przyszła na wydarzenie Polsatu w sukience z falbankami, która odkrywała jedno ramię gwiazdy. Różowy look uzupełniła zgrabną niebieską torebką, ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi oraz złotymi klapkami.

Pawel Wodzynski/East News

Zauważona przez fotoreporterów została także Paulina Gałązka. Aktorka pojawiła się na evencie w minimalistycznej, krótkiej sukience, która odsłaniała ramiona i nogi gwiazdy. Do stylizacji dobrała brązową torebkę i jasne czółenka. Zarówno Joanna Horodyńska, jak i Paulina Gałązka postawiły na kreacje, które mocno podkreśliły szczupłe sylwetki obu pań.

Jak się wam podobają stylizacje z jesiennej ramówki Polsatu? Macie swoje faworytki?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Pawel Wodzynski/East News