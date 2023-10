W środowy wieczór 14 czerwca w Oranżerii Pałacu w podwarszawskim Wilanowie odbył się pokaz najnowszej kolekcji duetu MMC. Ilona Majer i Rafał Michalak zaprezentowali projekty z linii Resort 2024 w otoczeniu niezwykłej architektury i roślinności. To wydarzenie przyciągnęło wiele znanych twarzy. Do zdjęć pozowali m.in. Katarzyna Warnke, Lara Gessler, Natalia Kukulska, Edyta Herbuś czy Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla. Uwagę fotoreporterów zwróciła również Joanna Horodyńska.

Stylizacja Joanny Horodyńskiej na pokazie MMC

Joanna Horodyńska od lat przyjaźni się z duetem projektantów MMC i gości na każdym ich pokazie. Ilona Majer i Rafał Michalak wielokrotnie wspominali, że stylistka jest ich muzą. Nie dziwi więc fakt, że gwiazda pojawiła się na prezentacji ich najnowszej kolekcji o nazwie "The Future is HOT". Prowadząca program "Shopping Queens. Królowe zakupów" momentalnie przykuła uwagę paparazzi swoją barwną stylizacją w letnich kolorach.

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Pozowała do zdjęć w limonkowej kurtce i sukience ombre o długości maxi, która płynnie przechodziła od koloru zielonego, przez biel i fiolet, aż po niebieski. Oczywiście te elementy garderoby pochodziły z atelier MMC. Na uwagę zasługują jednak również wyszukane dodatki. Joanna Horodyńska do looku dobrała torebkę Jodie Mini marki Bottega Veneta, a także sandały Anthurium od Loewe. Warto zaznaczyć, że te modne dodatki to nie lada wydatek. Podobną torebkę można nabyć za 2200 euro (około 10 tysięcy złotych). Z kolei buty pochodzą z kolekcji Spring Summer 2023 i są w sprzedaży za 1300 euro (czyli 5800 zł).

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Bez wątpienia stylistka momentalnie zwracała uwagę. Gwiazda uwieczniła na swoim InstaStory moment, w którym na pokazie dostrzegł ją Dawid Woliński. Na jej widok projektant wykrzyczał: "Jak pięknie wyglądasz!". Sama Horodyńska stwierdziła:

"Egzotyczna jestem z ulubionymi butami. Mogę tu zostać w tych ogrodach. (...) To miejsce na pokaz marzenie".

