Joanna Opozda jest mamą niespełna trzyletniego Vincenta. Syn aktorki i Antoniego Królikowskiego 22 lutego będzie obchodził 3. urodziny, ale już teraz mógł liczyć na prawdziwą niespodziankę, która właśnie pojawiła się w jego pokoju. Okazuje się, że Joanna Opozda zdecydowała się na "totalną metamorfozę" pokoju syna i pojawiło się w nim to, o czym sama marzyła w dzieciństwie, czyli piętrowe łóżko. Aktorka nie ukrywa, że Vincent jest zachwycony i nowy mebel pełni dla niego też rolę placu zabaw. Zastroskane internautki pytają o bezpieczeństwo chłopca. Joanna Opozda odpowiedziała!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski doczekali się syna, ale szybko okazało się, że para zdecydowała się rozstać, a nawet nigdy nie zamieszkali razem po ślubie, co aktor tłumaczyła faktem, że nie zgadzali się w wielu ważnych kwestiach:

Nie zgadzaliśmy się w wielu życiowych kwestiach, dlatego oboje zaakceptowaliśmy to, że będę mieszkał naprzeciwko. To było wygodne dla nas obojga

Ostatecznie ich drogi się rozeszły i Joanna Opozda została samodzielną mamą, a Antoni Królikowski związał się z prawniczką Izabelą i niedawno doczekali się narodzin córki Jadwigi. W międzyczasie Joanna Opozda zdecydowała się kupić dom, w którym będzie mogła zamieszkać razem z synem i to marzenie spełniła, a teraz zafundowała swojemu synowi metamorfozę jego pokoju:

Vincent Królikowski natychmiast odnalazł się w nowym miejscu i okazuje się, że zyskał mały plac zabaw:

Vincent jest zachwycony i traktuje to miejsce jak swój mini plac zabaw! Codziennie wspina się po szczebelkach, śmiejąc się i ciesząc z tej nowej przestrzeni – dla niego to nie tylko łóżko, ale i niesamowita przygoda.

Okazuje się, że chłopiec jeszcze nie śpi sam w swoim pokoju, ale razem z mamą, a do nowego piętrowego łóżka musi jeszcze dorosnąć — o czym poinformowała Joanna Opozda.

Vini, póki co w swoim pokoju się bawi :-) ciągle śpi jeszcze w mojej sypialni, a do tego łóżeczka musi jeszcze troszkę podrosnąć (i w ogóle do spania beze mnie :))

wyznała szczerze Joanna Opozda.