Joanna Koroniewska pojawiła się na premierze filmu "Dziewczyna Influencera". Trudno było oderwać od niej wzrok. Aktorka postawiła na elegancję połączoną z seksapilem. Zobaczcie jej najnowsze zdjecia z medialnego wyjścia.

Reklama

Joanna Koroniewka na premierze filmu "Dziewczyna Influencera"

Joanna Koroniewska chętnie opowiada o codzienności w Hiszpanii, ponieważ to właśnie tam mieszka z rodziną. Tym razem jednak wróciła na chwile do Polski i wzięła udział w premierze nowego filmu "Dziewczyna Influencera". W kinie pojawiła się w czarnym total looku i trudno było oderwać od niej wzrok.

Joanna Koroniewska postanowiła wyeksponować szczupłą sylwetkę w eleganckiej mini spódniczce oraz marynarce z ekstrawaganckim zdobieniem po jednej ze stron.

VIPHOTO/EAST NEWS VIPHOTO/EAST NEWS

Zobacz także: Przykre rozczarowanie u Joanny Koroniewskiej i to w rocznicę ślubu. Stracili cenną rzecz

Do całości dobrała czarny ozdobny stanik, tym samym eksponując sylwetkę. Dół kreacji uzupełniła czarnymi rajstopami i szpilkami. Z twarzy nie schodził jej uśmiech. Podoba Wam się Joanna Koroniewska w takim wydaniu? Na co dzień pokazuje się bez filtrów i makijażu i właśnie za to pokochało ją tysiące fanek. Tym razem jednak zaskoczyła inną odsłoną, w której wygląda równie pięknie.

Zobacz także

VIPHOTO/EAST NEWS VIPHOTO/EAST NEWS

Reklama

Zobacz także: Wykorzystano Joannę Koroniewską. Sprawa jest poważna "tragiczne konsekwencje"