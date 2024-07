Długie spódnice na lato mogą stanowić podstawowy element stylizacji romantycznej lub boho. Najczęściej są uszyte ze zwiewnych materiałów, dzięki czemu jednocześnie chłodzą i chronią przed intensywnym słońcem.

Jakie buty nosić do długiej spódnicy?

Rodzaj butów, jakie założysz do długiej spódnicy, powinien zależeć przede wszystkim od jej fasonu. Jeśli jest to spódnica elegancka, o prostym kroju lub przylegająca do ciała, możesz założyć do niej sandałki na szpilkach lub nawet kryte szpilki. Jeśli spódnica jest zwiewna, romantyczna, z delikatnymi, wąskimi plisami, będą do niej pasowały sandały na płaskim obcasie z cienkimi paskami i delikatnymi ozdobami, a nawet wykonane z błyszczącego, złotego lub srebrnego, materiału. Długa spódnica kopertowa dobrze wygląda zestawiona z sandałami na koturnie. Jeśli spódnica uszyta jest z bawełny, ma codzienny styl i prosty fason, możesz nosić do niej baleriny albo nawet trampki. Spódnica z materiału o kwiecistym lub innym wyrazistym wzorze powinna być noszona z butami, które nie będą dodatkowo rzucać się w oczy. Najlepiej jest wówczas założyć buty w jednolitym kolorze. Ta sama zasada dotyczy też innych dodatków.

Jaką górę założyć do długiej spódnicy?

Jeśli nie interesuje cię stylizacja na wróżącą z kart cygankę, zrezygnuj z kwiecistych bluzek z bufiastymi rękawami. Spódnica maxi wystarczająco przyciąga wzrok, góra do niej powinna zatem być jak najprostsza. Może to być luźny top z krótkim rękawem, zebrany w talii w węzeł albo krótki top odsłaniający brzuch. Można też zestawić długą spódnicę z obcisłą bluzką na ramiączkach, wpuszczoną w spódnicę, a wieczorami albo w chłodniejsze dni zakładać też sweter o luźnym splocie i swobodnym fasonie lub dzianinową narzutkę. Do długiej spódnicy nosi się też krótkie jeansowe kurteczki albo marynarki z lekkiej tkaniny. Ciekawy efekt można uzyskać dzięki połączeniu romantycznej, plisowanej, długiej spódnicy ze skórzaną kurtką, jest to jednak pomysł dla osób odważnych, które dobrze czują się w rockowej stylizacji.

Jakie torebki pasują do długiej spódnicy?

Do stylizacji ze spódnicą maxi pasują przede wszystkim duże torby trzymane w dłoni lub niewielkie kopertówki. Jeśli lubisz nosić torebki przewieszane przez ramię, wybieraj te najmniejsze. Jeśli stylizacja ma mieć charakter boho, możesz wybrać dużą torbę lub małą, skórzaną torebeczkę z frędzlami. Do eleganckich i romantycznych stylizacji pasują niewielkie kopertówki z połyskliwych materiałów lub niewielkie torebki na ramię, np. zapinane na bigiel.