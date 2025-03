Julia Wieniawa niezmiennie od lat jest jedną z topowych polskich gwiazd. Regularnie podziwiamy ją na małym i dużym ekranie, a także w popularnych programach rozrywkowych. Aktorka ma za sobą między innymi udział w "Tańcu z gwiazdami", a od niedawna zasila również grono jurorów "Mam Talent". Wieniawa mimo wielu obowiązków zawodowych, zawsze dba również o dobry kontakt ze swoimi fanami, czego dowodem są na przykład te zdjęcia. Gwiazda chętnie robiła sobie fotki ze swoimi wielbicielami, a my z uwagą przyglądamy się też jej najnowszej stylizacji. Tylko spójrzcie na te dodatki, a zwłaszcza na torebkę.

Julia Wieniawa to prawdziwa ikona stylu

Julia Wieniawa to wszechstronnie utalentowana polska aktorka, piosenkarka i osobowość medialna. Od lat jest też uznawana za prawdziwą ikonę stylu. Jej zamiłowanie do mody przejawia się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas oficjalnych wydarzeń. Wieniawa często eksperymentuje z różnymi trendami, łącząc klasykę z nowoczesnością, co przyciąga uwagę mediów i fanów. Jej stylizacje są chętnie komentowane i naśladowane przez młode kobiety, a sama Julia regularnie pojawia się na okładkach magazynów modowych.

Wieniawa aktywnie uczestniczy w branży modowej, biorąc udział w sesjach zdjęciowych, kampaniach reklamowych oraz współpracując z renomowanymi markami. Dzięki swojemu wyczuciu stylu i odwadze w eksperymentowaniu z modą, Julia Wieniawa stała się inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy cenią jej autentyczność i niebanalne podejście do mody.

Julia Wieniawa przyłapana przez paparazzi

Julia Wieniawa za sprawą swojej ogromnej popularności i niebanalnego stylu, często przyciąga uwagę paparazzi. Tym razem fotoreporterzy spotkali ją podczas przechadzki jedną z warszawskich ulic. Gwiazda chętnie robiła sobie zdjęcia z fanami i nawet, gdy już wsiadła do samochodu, nie odmówiła podpisania kolejnego autografu. Jej wielbiciele z pewnością byli zachwyceni jej postawą!

Tego dnia Wieniawa postawiła na sportowy look - wybrała szary dres, na który zarzuciła pluszową kamizelkę. Swoją stylizację uzupełniła zieloną czapką z daszkiem oraz słuchawkami za blisko 3 tysiące złotych. Szczególną uwagę zwraca jednak torebka gwiazdy. To kultowy model od Chanel, który w regularnej cenie kosztuje ponad 37 tysięcy złotych! To naprawdę drogi dodatek, ale jakże stylowy.

Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia Julii Wieniawy. Jak Wam się podoba jej stylizacja?

