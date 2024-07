Torby zwane listonoszkami i aktówkami, już od jakiegoś czasu przewijają się w modnych stylizacjach. Jesienią i zimą to właśnie one obok maxi kopertówek, będą najmodniejsze!

Torby w tym stylu doskonale sprawdzą się w każdej sytuacji - w szkole na zajęciach, w pracy, a nawet podczas wieczornych wyjść. Są poręczne, pakowne i wyglądają ultrastylowo!



Listonoszki i aktówki to również wybór gwiazd, a wśród miłośniczek tych modeli znajdujemy m.in. Madonnę, Victorię Beckham, Ditę von Teese i Ashley Greene



Zobacz naszą galerię i wybierz swój typ!



