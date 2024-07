Kilka dni temu Jarosław Kuźniar ogłosił swoim fanom, że po ośmiu latach pracy odchodzi z TVN24. I chociaż początkowo wszyscy spekulowali, że dziennikarz chce zniknąć z mediów i zająć się własnym biznesem, to już po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że Kuźniar został nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN. Jarosław Kuźniar zastąpił tym samym Roberta Kantereita, który z kolei będzie teraz prowadził "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Zobacz: Wiemy, kto zastąpi Jarosława Kuźniara w TVN24!

Praca w programie śniadaniowym z pewnością różni się od tego, czym do tej pory zajmował się Jarosław Kuźniar. O tym czy poradzi sobie w nowej roli przekonamy się już wkrótce, kiedy to dziennikarz pojawi się na antenie TVN. Doświadczony Marcin Prokop, który już od kilku lat tworzy zgrany duet z Dorotą Wellman w DDTVN, za pośrednictwem Faktu dał kilka wskazówek swojemu nowemu koledze. Jak Prokop ocenia szanse na sukces Kużniara?



- Pogardliwy stosunek do telewizji śniadaniowej często bywał potem weryfikowany przez osoby, które stawały się częścią tej telewizji. Myślę, że Jarek też zweryfikuje swoje poglądy. Jestem ciekawy, jak poradzi sobie z pracą w duecie. Do tej pory był solowym zawodnikiem, który otaczał się ludźmi będącymi dodatkami do jego postaci. Natomiast tutaj ma do zbudowania duet, a to jest zupełnie inna dynamika, inny rodzaj relacji, inna komunikacja z osobą współprowadzącą niż bycie solowym gwiazdorem. Jeżeli sobie z tym poradzi, jeżeli będzie w stanie schować swoje ego do kieszeni i trochę się wyciszyć, wycofać, żeby dać pole drugiej osobie, to będzie znaczyło, że jest dojrzałym telewizyjnym graczem- powiedział Marcin Prokop.