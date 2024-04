Na scenie "Mam Talent" pojawił się znany freestyle'owiec z Tik Toka o pseudonimie Edzio. Jurorzy podali mu trzy słowa, do których raper musiał wymyślić rymy. To, co działo się potem, zrobiło ogromne wrażenie na jury. Marcin Prokop porównał go do znanej legendy.

Nowa edycja talent show TVN nie przestaje zaskakiwać. Do tej pory na scenie pojawiło się wielu artystów z talentami, o których wielu z nas nawet nie słyszało. W ostatnim odcinku 9-letnia Natalka zachwyciła jurorów "Mam Talent", a w szczególności Julię Wieniawę, która zdecydowała się na użycie tzw. "złotego przycisku". Tym gestem aktorka zagwarantowała uczestniczce miejsce w półfinale. Okazuje się, że w programie chętnie biorą udział również popularni artyści — w sobotnim odcinku na scenie pojawił się znany raper freestyle'owiec z Tik Toka, który działa pod pseudonimem Edzio.

Jurorzy "Mam Talent" wymyślili, trzy słowa, do których raper musiał wymyślić rymy. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ artysta musiał wymyślić wersy do słów takich jak: daktyle, elaborat i emerytura. 28-latek jednak podołał temu zadaniu. Występ raper najbardziej przypadł do gustu Marcinowi Prokopowi:

Do tej pory myślałem, że królem rapu jest Eminem. Ja myślę, że przy Tobie on jest powolnym ślimakiem. Edziu to mi się naprawdę bardzo podobało — powiedział Marcin Prokop.

Wielu fanów rapera oglądało "Mam Talent" tylko po to, żeby zobaczyć jego występ.

Trzymamy kciuki !!! — napisała Maria Sadowska.

Widziałem na żywo! Jesteś hitem Edzio

Zazwyczaj nie oglądam ''Mam talent'', ale dzisiaj z wielką chęcią obejrzałam

Właśnie oglądamy twój występ jest mega jak dla mnie 100% przeszedłeś — piszą internauci.

Zobacz także: Jurorom „Mam talent!” opadły szczęki. Nie spodziewali się takiego widowiska. Początkowo wzięli występ za żart