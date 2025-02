Jeszcze kilka miesięcy temu Marcin Rogacewicz był znany głównie z działalności aktorskiej i prowadzenia warzywniaka, któremu poświęcał się z pasją. Publicznie jednak o nim słyszało się niewiele, bo sam aktor nie ma w zwyczaju komentowania swojego życia prywatnego w mediach. Niespodziewanie jednak media obiegła informacja, że Rogacewicz rozwodzi się z żoną.

Marcin Rogacewicz od lat cieszy się popularnością w polskim show-biznesie, ale rzadko dzielił się szczegółami swojego życia prywatnego. Dlatego informacja o jego rozwodzie z żoną zaskoczyła wielu fanów. Jak donosi portal "Pudelek", pozew rozwodowy wpłynął do sądu na początku roku, co potwierdziło, że plotki o kryzysie w małżeństwie nie były bezpodstawne.

Na początku roku wpłynął do sądu pozew rozwodowy, którego jedną ze stron jest pan Marcin Rogacewicz. Rozwodzi się z panią Mają. Na razie jednak nie ma terminu pierwszej rozprawy. Na to za wcześnie

Rogacewicz do tej pory nie zdecydował się publicznie skomentować powodów rozstania. Jego milczenie tylko podsyca medialne spekulacje, zwłaszcza w kontekście pojawienia się niedawno jego zdjęć z Agnieszką Kaczorowską.

Niedawno w mediach pojawiły się zdjęcia, na których Marcin Rogacewicz został uchwycony w towarzystwie Agnieszki Kaczorowskiej, znanej tancerki i aktorki. Fotografie przedstawiają ich podczas wspólnego spaceru, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat charakteru ich relacji.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję mediów oraz internautów. Zaczęły pojawiać się pytania, czy tych dwoje łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Oliwy do ognia dodał fakt, że aktorka zapytana ostatnio o Rogacewicza, gwałtownie zakończyła wywiad.

Maciej Pela, (jeszcze) mąż Agnieszki Kaczorowskiej, ostatnio z zaskakującą otwartością odniósł się do zdjęć swojej byłej z aktorem. W rozmowie z "Pudelkiem" przyznał, że "pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do ich domu na kolację".

Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi

- powiedział.