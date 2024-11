Informacje o kryzysie w małżeństwie Maurycego Popiela i Izabeli Warykiewicz pojawiały się już od jakiegoś czasu. Do niedawna para, która wspólnie grała w serialu "M jak miłość", uchodziła za zgrany duet zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Łączyły ich też wspólne pasje, a tymczasem informator serwisu ShowNews donosi, że para planuje rozwód, a Maurycy Popiel miał się wyprowadzić od żony już w zeszłą zimę. Aktorzy do tej pory nie komentowali swojego życia prywatnego:

Staram się nie wypowiadać na temat mojego życia prywatnego. powiedział we wrześniu 2024 roku Maurycy Popiel w rozmowie z 'Pudelkiem'

Teraz na jaw wychodzą nowe informacje, z których wynika, że Izabela Warykiewicz była kompletnie zaskoczona decyzją o rozstaniu.

Maurycy Popiel z "M jak miłość" rozwodzi się?

Maurycy Popiel w serialu "M jak miłość" wciela się w rolę Aleksandra Chodakowskiego i to właśnie udział w hitowym serialu "Dwójki" przyniósł mu ogromna rozpoznawalność. Prywatnie Maurycy Popiel pochodzi z rodziny aktorskiej i jest synem Lidii Bogaczówny i Andrzeja Popiela. W serialu "M jak miłość" aktor pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku, a jakiś czas potem do obsady dołączyła jego żona Izabela Warykiewicz, która wcielała się w postać Beaty - przyrodniej siostry Marzenki. Co prawda losy pary w "M jak miłość" nie przecięły się, ale prywatnie Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz uchodzili za udane małżeństwo. Para wzięła ślub w 2021 roku, a sama Izabela Warykiewicz pochwaliła się kadrem z tej uroczystości, co więcej zdjęcie jest nadal widoczne na jej instagramowym koncie. We wrześniu serwis "Pudelek" informował o domniemanym rozstaniu pary, a teraz serwis ShowNews donosi, że Maurycy Popiel miał rozstać się z żoną w zeszłą zimę. Co więcej, portal wspomina o tym, że aktor miał "zachować się mało elegancko".

Oni byli przecież razem 13 lat, doskonale się uzupełniali, wiele razem przeszli, planowali mieć dziecko. Maurycy - wrażliwy, inteligentny, tak jak Iza kochał sport, jazdę na nartach, pysznie gotował. Oni mieli podobne poczucie humoru i tak samo patrzyli na świat. informuje źródło serwisu ShowNews.

Rozstanie miało być ogromnym szokiem dla Izabeli Warykiewicz, która według medialnych informacji miała zupełnie nie spodziewać się, że mąż z dnia na dzień wyprowadzi się, a ona dowie się w ten sposób o zakończeniu ich małżeństwa.

Iza z dnia na dzień dostała obuchem w głowę. On po prostu powiedział, że to koniec i że się wyprowadza wyjaśnia źródło serwisu ShowNews.pl

Według informacji ShowNews Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz mieli rozdzielność majątkową, a po rozstaniu aktorka znalazła się w dość trudnej sytuacji, z której szybko miała wybrnąć:

Iza musiała sobie poradzić, chociaż nie miała akurat propozycji aktorskich. Ma za to cudowny głos, oprócz seriali, pracowała w dubbingu. Teraz będzie jej trochę łatwiej, bo jest jeszcze instruktorem jazdy na nartach i ma już zaplanowanych kilka wyjazdów w góry dodała osoba z otoczenia aktorki.

Sądzicie, że Maurycy Popiel zabierze głos w sprawie rozstania z żoną?