Jakub z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że jest dumnym tatą i spełnia się w roli ojca. Partner Anny właśnie opublikował zdjęcie ze spaceru z Dariuszem. Po raz pierwszy twarz synka Ani i Jakuba jest tak widoczna, a maluch jest naprawdę podobny do swojego taty. Wygląda na to, że wspólne spacery to będzie już ich tradycja!

Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał wyjątkowe zdjęcie z synkiem

Ania i Jakub doczekali się pierwszego wspólnego dziecka i zaledwie kilka dni temu na świecie pojawił się Dariusz Jakub Manikowski. To już czwarte dziecko Jakuba, dlatego nic dziwnego, że partner Ani ma spore doświadczenie w tej roli. Jakub z "Rolnik szuka żony" właśnie opublikował nową relację z synkiem i pokazał ich wspólny spacer. Mały Dariusz śpi słodko i po raz pierwszy można dostrzec podobieństwo. Wygląda na to, że to cały tata. Co za uroczy kadr!

Do tej pory kadry z Dariuszem pokazywała w mediach społecznościowych głównie Ania z "Rolnika", ale chłopiec był pokazany na nich bokiem i nie do końca widać było jego twarz. Teraz Jakub zdecydował się pokazać synka. Dariusz Jakub to prawdziwy słodziak i zarazem 600. maluch, który urodził się dzięki programowi.

