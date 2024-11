Program "Rolnik szuka żony" już od lat cieszy się sporą oglądalnością i pomaga uczestnikom odnaleźć swoją drugą połówkę. Do 10. edycji show postanowili się zgłosić m.in. Ania i Kuba, którzy szybko się w sobie zakochali. Blisko rok temu w świątecznym odcinku para poinformowała, o zaręczynach, a wkrótce po tym poinformowali, że spodziewają się dziecka. Czy myślą już o ślubie? Na to pytanie odpowiedzieli przed naszą kamerą!

Ania i Jakub z "Rolnika" zdradzili swoje plany! Będzie ślub?

To Ania Derbiszewska zgłosiła się do telewizji, by przed kamerami znaleźć tego jedynego. Piękna rolniczka na swoje gospodarstwo zaprosiła: Artura, Dominika oraz Jakuba i szybko wyszło na jaw, że serce bije jej mocniej do tego ostatniego. W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Ania i Jakub poinformowali, że są już po zaręczynach, a także, że spodziewają się dziecka! Synek Ani i Jakuba przyszedł na świat w połowie maja, a zakochani postanowili nadać mu imię Dariusz. Obecnie narzeczeni skupiają się głównie na wychowywaniu swojej pociechy, jednak w rozmowie z nami zdradzili, że myślą też o... ślubie!

Oczywiście myślimy też o ślubie (...) Będzie ślub, będzie wszystko - zdradziła Ania.

W rozmowie z nami Ania przyznała, że przygotowania "na poważnie" rozpoczną się od przyszłego roku. Skąd taka decyzja?

Myślę, że od przyszłego roku będziemy myśleć o ślubie, tak na poważnie (...) Ja jeszcze do formy nie doszłam, więc to wszystko tak u nas się bardzo szybko dzieje, dlatego teraz potrzebujemy tak złapać oddech, troszeczkę uspokoić się - powiedziała.

A co jeszcze powiedziała? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Ania i Jakub pojawią się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", którego emisja odbędzie się 25 grudnia. Co więcej, już wkrótce zaczną się też poszukiwania nowych rolników do kolejnej odsłony programu! Cieszycie się?

