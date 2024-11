Fani Dody czekają wciąż na nową aktywność w jej wykonaniu. Niektórzy chcieliby zobaczyć ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", inni z kolei na fotelu jurorskim w programie "The Voice of Poland". Doda długo milczała, jednak teraz wyjawiła, że rozpoczyna zupełnie nowy rozdział życia! Będzie się działo.

Reklama

Doda zaczyna przygodę swojego życia!

Doda już od wielu lat króluje na polskiej scenie muzycznej, a fani cały czas czekają na kolejne projekty z jej udziałem. W ostatnim czasie fani mogli ją również zobaczyć na widowni "Tańca z Gwiazdami", gdzie pojawiała się by wspierać uczestników ostatniej edycji tanecznego show. Fani od razu podłapali ten temat i sugerowali, że chcieliby zobaczyć artystkę na parkiecie w kolejnym sezonie hitu Polsatu. Nawet Krzysztof Ibisz- prowadzący show pokusił się o zdjęcie z Dodą i zapytał internautów czy chcieliby zobaczyć ją w "Tańcu z Gwiazdami". Co ciekawe, Doda kiedyś wspominała, że program taneczny nie jest dla niej, jednak chciałaby zasiąść na fotelu jurorskim w 'The Voice of Poland"!

Co ciekawe, teraz Doda opublikowała na Instagramie nowy wpis i poinformowała, że przed nią wyjątkowy czas:

Dziś zaczynam przygodę swojego życia. Trzymajcie kciuki

Fani w komentarzach od razu rozpoczęli spekulacje, co może kryć się pod hasłem "przygody życia". Niektórzy wskazywali, że może artystka weźmie udział w "Azji Express", inni mają nadzieję, że Doda podpisała umowę z produkcją "Tańca z Gwiazdami".

Azja express ?

Voice, Taniec z Gwiazdami?

Pojawiły się również przypuszczenia, że może być to film dokumentalny z udziałem Dody.

Obstawiam wyczekiwany przez wszystkich film komentują fani.

Doda póki co nie zdradziła, co miała na myśli jednak mamy nadzieję, że wkrótce uchyli rąbka tajemnicy na ten temat.

Przypominamy, że niedawno Doda zakopała topór wojenny i pogodziła się z Edytą Górniak, z którą poszła na kolację . Teraz z kolei gwiazda poinformowała, że nadchodzą zmiany w jej życiu. Cudownie patrzy się na jej nieustanny rozwój, a przy tym pozostanie sobą. Niedawno Doda napisała na swoim Instagramie, że jest dumna z tego, że wybrała życie w zgodzie ze sobą:

W świecie, w którym możesz być każdym, wybrałam najtrudniejszą opcje-bycie sobą. Uroda powszednieje i przemija. To co zostaje na zawsze i robi wrażenie każdego dnia -to osobowość. - napisała Doda.

Jak myślicie, o jaki nowy projekt chodzi? Czym Doda tym razem zaskoczy fanów?

Reklama

Zobacz także: Doda pogodzi Edytę Górniak i Justynę Steczkowską? Jej odpowiedź wbiła mnie w fotel