Jakub Tolak wziął ślub! Gwiazdor serialu "Klan" pokazał zaskakujące zdjęcie z żoną

Agustin Egurrola pochwalił się na Instagramie jednym z pierwszych zdjęć ze swoją obecną żoną, Dianą. Na początku roku media obiegła informacja o ślubie pary, który zdecydowali się wziąć w tajemnicy. Ostatecznie po ślubie sam juror programu "Mam Talent" zdecydował się pochwalić w mediach społecznościowych szczęśliwą nowiną: Teraz już nie sam wchodzę w ten NOWY ROK !!! Razem możemy wszystko !!! Teraz już zawsze razem !!! Teraz DIANA & AGUSTIN !!! Ten rok był trudny, ale dla nas najpiękniejszy !!! ❤️ - napisał Agustin Egurrola na Instagramie. Niedługo potem serwis Pudelek.pl poinformował, że para spodziewa się dziecka, a partnerka Agustina na swoim profilu zdradziła, że będzie to chłopiec ! Agustin Egurrola pokazał jedno z pierwszych zdjęć z żoną Agustin Egurrola od czasu do czasu publikuje w sieci prywatne zdjęcia. Teraz gwiazdor TVN poszedł o krok dalej i zdecydował się pokazać jedno z pierwszych zdjęć ze swoją ukochaną. Fotografia pochodzi z programu "Mam Talent": Takie jedno z pierwszych naszych zdjęć 😀 #diana #love #wife #początki #mamtalent - napisała pod zdjęciem Agustin Egurrola. Fani choreografa są zachwyceni zdjęciem i wprost piszą, że para idealnie do siebie pasuje. Obok życzeń dla młodej pary pojawiły się sugestie dotyczące miejsca, w którym poznała się para: Pasujecie jak ulał🙌 cudownie :) milosc można spotkać wszędzie jak widać :) Wszystkiego co najpiękniejsze na tej nowej drodze życia❤️ I niech Wasze buzie zawsze będą tak roześmiane 😍❤️Szczęścia Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!