Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak niedawno zostali rodzicami Antoniny. Para po dość długim milczeniu w mediach społecznościowych, które mocno niepokoiło ich fanów, w końcu pochwaliła się pierwszymi kadrami z dzieckiem i wygląda na to, że w najbliższym czasie będzie ich jeszcze więcej. Paulina Rzeźniczak właśnie pokazała nagranie z Jakubem i ich córeczką w roli głównej. To naprawdę wyjątkowa relacja i niektórych może mocno zaskoczyć... To trzeba zobaczyć!

Reklama

Tak Jakub Rzeźniczak spełnia się w roli taty

Jakub Rzeźniczak ostatnio w rozmowie z nami przyznał, że w jego związku jest wszystko dobrze, a teraz para opublikowała wspólne zdjęcia, pokazując pierwsze chwile z Antoniną w domu. Paulina Rzeźniczak w nagraniu skierowanym do internautów potwierdziła, że są już we trójkę i cieszą się swoim szczęściem.

Jesteśmy już w domku. W końcu możemy się cieszyć wspólnie spędzanym czasem. mówiła młoda mama w relacji na Instastory.

Teraz Paulina Rzeźniczak zaskoczyła nowym nagraniem, na którym widać, jak Jakub Rzeźniczak nosi na rękach córeczkę i tuli ją najprawdopodobniej do snu. Widać, że piłkarz jest zapatrzony w tę maleńką istotę, którą trzyma na rękach. Sami spójrzcie!

Instagram @ paulina_rzezniczak

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy chwali się żoną i córeczką. Pokazał Paulinę karmiącą dziewczynkę

W relacji widać też uśmiech, który Jakub Rzeźniczak przesyła swojej żonie i to chyba najlepszy dowód na to, że w ich związku jest wszystko w porządku i teraz cieszą się obecnością nowego członka rodziny. Para wielokrotnie wspominała, że razem chcą tworzyć szczęśliwą rodzinę dla siebie i swojej córki.

Zobacz także

Instagram @ paulina_rzezniczak

Reklama

Wygląda na to, że w najbliższym czasie można spodziewać się większej ilości zdjęć i nagrań z córeczką, a Paulina Rzeźniczak już poinformowała, że opowie, jak wyglądała ich rzeczywistość, kiedy po narodzinach dziecka zniknęli z mediów społecznościowych.

Postaram się wam troszeczkę poopowiadać w międzyczasie, jak to u nas wyglądało podczas naszej nieobecności mówiła Paulina Rzeźniczak

Instagram @ paulina_rzezniczak

Instagram/Paulina Rzeźniczak