Jakub Rzeźniczak nie może się już doczekać, kiedy przywita na świecie swoją córeczkę. W ostatnim poście widzimy zadowolonych przyszłych rodziców i malucha uchwyconego na nagraniu podczas USG.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak odkąd przekazali radosną nowinę o ciąży, niemalże każdą nową informacją dotyczącą dziecka chętnie dzielą się z fanami. Tym razem w ostatnim poście opublikowanym na Instagramie para zaczęła odliczanie. Pomimo tego, że nikt z internautów nie zna dokładnego terminu porodu, sportowiec potwierdził, że to już niebawem.

We can't wait see you in 2024

- napisał pod filmikiem Rzeźniczak.