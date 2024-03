Nie każdy ma odwagę, by rzucić wszystko i iść za marzeniami. To z pewnością nie dotyczy Jakub Tolaka i jego żony, którzy postanowili pozostawić swoje dawne życie i ruszyć kamperem przez świat. Niestety ich szczęście zostało zakłócone, ponieważ aktora czeka poważna operacja serca. Fani są bardzo zaniepokojeni.

Jakuba Tolaka możecie kojarzyć z takich produkcji jak "Barwy szczęścia" czy "Klan". Jednak jakiś czas temu aktor zdecydował się porzucić swoją karierę i razem z żoną Zofią Samsel i ich córeczką Antoniną zamieszkali w kamperze, w którym będą podróżować po Europie. Rewolucja w ich życiu nastąpiła w 2019 roku, to właśnie wtedy aktor ruszył po raz pierwszy w drogę razem ze swoją rodziną. Para opowiada o swoim nietuzinkowym życiu na You Tubie i Instagramie, a widzowie chętnie ich słuchają.

Taki styl życia bez wątpienia należy tylko dla odważnych i choć małżeństwo żyje, jak w bajce to i tak muszą zmagać się z przyziemnymi problemami. Żona Jakuba Tolaka udostępniła posta na swoim Instagramie, w którym podzieliła się tym, że jej ukochany będzie musiał poddać się poważnej operacji.

Ile jeszcze będziecie tak żyć? Nie wiemy. Ten wyjazd jest podobny do wcześniejszych, mimo różnego rodzaju trudności, jest łatwo, wiemy co robić i co nas czeka. Ale niebawem czeka nas też życiowy zakręt. Kuby operacja serca zbliża się wielkimi krokami. Będzie lęk, strach, pora na przeanalizowanie przyszłości. Bierzemy oddech i szukamy spokoju w drodze. Teraz nam się bardzo przyda. Ładujemy baterie na zapas. W przyszłych miesiącach będziemy z tego czerpać

— napisała żona Jakuba Tolaka.