Paulina i Jakub Rzeźniczakowie niedawno zostali rodzicami i po dłuższej nieobecności w mediach społecznościowych w końcu zaskoczyli pięknymi kadrami z nowo narodzoną córeczką. To nie koniec wyjątkowych okazji w domu pary, bo młoda mama właśnie dzisiaj świętuje swoje urodziny i z tej okazji mogła liczyć na niespodziankę oraz piękny i poruszający prezent. To nagranie wzruszyło nie tylko Paulinę Rzeźniczak, ale również internautki, które piszą wprost, że z trudem powstrzymują łzy. To trzeba zobaczyć!

Jakub Rzeźniczak poruszył żonę do łez. Wszystko z okazji urodzin!

Jakub Rzeźniczak w ostatnim czasie ma mnóstwo okazji do celebrowania. Właśnie przyszła na świat jego córeczka Antonina, a teraz jego żona świętuje swoje urodziny. Z tej okazji piłkarz opublikował na swoim instagramowym koncie nagranie z poruszającym opisem. Na krótkim filmie możemy zobaczyć Paulinę Rzeźniczak uchwyconą w różnych kadrach, od codziennych spacerów po wystawne kolacje w eleganckich restauracjach. Jakub Rzeźniczak wymownie napisał, że te zdjęcia świadczą o tym, jak cudowną osobą jest jego żona.

Kochana Żono dziś Twoje urodziny.Te obrazki same mówią, jak cudowna jesteś.Kochamy Cię, wczoraj, dziś na zawsze napisał Jakub Rzeźniczak na Instagramie.

Paulina Rzeźniczak nie kryła radości i udostępniając nagranie na swoim profilu podziękowała, dodając emotikonę serca i buźkę symbolizującą wdzięczność i wzruszenie.

Dziękuję kochanie odpowiedziała wzruszona Paulina Rzeźniczak.

To nie koniec niespodzianek urodzinowych! O poranku Jakub Rzeźniczak pojawił się z tortem, a na drugiej ręce trzymał śpiącą córeczkę. Trzeba przyznać, że piłkarz stanął na wysokości zadania i zadbał o swoją żonę, która w ten sposób z pewnością czuje się zaopiekowana.

Tutaj obejrzycie całą urodzinową rolkę dla Pauliny Rzeźniczak. Co za wyjątkowy gest!