W czasie Wielkanocy mnóstwo celebrytów za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje, jak spędza ten okres. Wśród gwiazd nie mgło zabraknąć Jakuba Rzeźniczaka, który nie tak dawno po raz kolejny został ojcem. Jego żona Paulina urodziła zdrową dziewczynkę, która ma na imię Antonina. Jak pociecha bawi się z rodzicami?

Jakub Rzeźniczak pokazał Wielkanoc z córeczką

Ostatnio Jakub Rzeźniczak wyznał, jak to jest mieć małą córeczkę. Piłkarz chętnie chwali się w mediach społecznościowych tym, jak opiekuje się nowo narodzoną dziewczynkę. Nie ma wątpliwości co do tego, że Antonina to obecnie jego oczko w głowę.

Z okazji Wielkanocy Jakub Rzeźniczak i jego żona wsadzili dziewczynkę do wielkanocnego koszyka. Na potrzeby sesji powstały przepiękne zdjęcia dziewczynki. Tylko spójrzcie na Antoninę. Sportowiec zapozował w opiętej koszuli oraz wąskich beżowych spodniach.

Odkąd Jakub i Paulina Rzeźniczakowie zostali rodzicami, na Instagramie aż roi się od zdjęć z ich małym dzieckiem. Celebryci cieszą się każdym momentem ze swoją Antosią. Nie zapomnieli o fanach także w Wielkanoc. Para pokazała, jak spędza święta.

