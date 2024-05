Życie prywatne Jakuba Rzeźniczaka nie przestaje budzić zaciekawienia, tym bardziej, że ostatnio dzieje się w nim naprawdę sporo. Ku zadowoleniu internautów, piłkarz ochoczo pokazuje w sieci najważniejsze momenty i tym razem nie jest inaczej. Z samego rana opublikował wyjątkowy post, poświęcony córeczce!

Reklama

Jakub Rzeźniczak we wzruszających słowach o córce

Chociaż dziś stara się wieść spokojne życie u boku żony i córki, cienie przeszłości wciąż za nim podążają. Wielu internautów przy każdej możliwej okazji wypomina Kubie Rzeźniczakowie chociażby jego wypowiedź o ex partnerce i swojej córce, gdy przyznał, że nie czuje z nią więzi. Niedawno również dowiedzieliśmy się, że 37-latek zawalczy na freak fightowej gali MMA, co także odbiło się sporym echem.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie Instagram@jakubrzezniczak25

Co więcej, o sportowcu dość krytycznie wypowiedziała się Marianna Schreiber, po czym Rzeźniczak nie wytrzymał i ze łzami w oczach odpowiedział byłej żonie polityka. Złe emocje nie towarzyszyły mu jednak długo, bo już dziś on i Paulina mają powód do świętowania i to nie byle jaki! Bladym świtem Kuba opublikował wyjątkowy wpis, informując, że 10 maja Antosia skończyła 3. miesiące!

10.02.2024. Dzięki Tobie 3 miesiące temu nasz świat stał się piękniejszy Antoninko

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie z córką Instagram@jakubrzezniczak25

Mimo że nierzadko Kuba musi mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami, tym razem mógł liczyć na same ciepłe słowa!

Uśmiech dziecka jest najcenniejszy na świecie. Może się wszystko walić, ale jak wraca się do domu i uśmiecha się do Ciebie dziecko, nic innego nie ma już znaczenia

Śliczna i szczęśliwa. Kolorowego życia kropeczko

Niech zdrowo rośnie, jest Słodka

Ale ona jest przesłodka

Warto też wspomnieć, że ostatnio życie Rzeźniczaków wywróciło się do góry nogami po tym, jak przeprowadzili się znad morza do Warszawy. Rozpoczęli nowy rozdział, co chętnie relacjonują swoim odbiorcom. Szczególnie Paulina regularnie opowiada o macierzyństwie... zarówno o lepszych, jak i gorszych momentach.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: 3 miesiące temu zostali rodzicami. Jakub Rzeźniczak właśnie ogłosił radosne wieści

Jakub Rzeźniczak