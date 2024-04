Jakub i Paulina Rzeźniczakowie co chwilę muszą się mierzyć z negatywnymi komentarzami ze strony obserwatorów. Teraz jedna z internautek przekroczyła granicę piłkarza i obraziła jego córeczkę, a ten postanowił wreszcie zabrać głos. Jak można tak potraktować małą dziewczynkę?

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie niedawno doczekali się wspólnej córeczki- Antoninki. Dziewczynka jest oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy spędzają z nią każdą wolną chwilę. Fani pary są zachwyceni dziewczynką, ale zdarzają się niestety przykre komentarze na temat ich dziecka. Jedna z internautek napisała pod zdjęciem Tosi komentarz odnośnie jej urody, a Jakub Rzeźniczak nie mógł tego znieść.

Swój komentarz dodał na InstaStory, a fani od razu stanęli w obronie Rzeźniczaków. Jakub więc postanowił podziękować im za tak liczny odzew i zwrócił uwagę na pewien powszechny problem:

Dziękujemy Wam za bardzo duży odzew po naszych dzisiejszych story, a propos komentarzu o Antosi. Generalnie myślimy, że każde dziecko jest piękne i pisanie takich komentarzy jest nie na miejscu i po prostu chcieliśmy zwrócić uwagę, bo oczywiście można wyrażać swoje zdanie, ale są pewne granice(...) i to też nie chodzi, żeby na kogoś napędzać hejt, ale zwrócić na to uwagę(...)dla mnie wystarczyłoby, żeby ta Pani do nas napisała, że popełniła błąd... wystarczyło napisać, że przeprasza i byłoby po sprawie

- podsumował Jakub Rzeźniczak.