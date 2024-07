Nie od dziś wiadomo, że polscy piłkarze gustują w pięknych kobietach. Doskonałym przykładem są Wojciech Szczęsny i Artur Boruc, których kobiety są obiektem westchnień nie jednego mężczyzny. Także Jakub Rzeźniczak do niedawna mógł pochwalić się atrakcyjną kobietą u boku, Edytą Zając. Zobacz: Mannei pokazała całą rodzinę w domowych pieleszach. Boruc pochwalił się obfitym zarostem

Para niedawno rozstała się, ale do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną rozpadu ich związku. Żadne z nich nie zabrało głosu w tej sprawie i w mediach pojawiały się informacje, że pojawił się ktoś nowy w życiu modelki. Podobno jest to przystojny aktor. Piłkarz postanowił też wzbudzić zainteresowanie fanów i mediów, dlatego zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z piękną blondynką w bikini. Para pozuje w czułych objęciach, ale Rzeźniczak uspokaja:

Bez podniety mili państwo, to żona mojego przyjaciela - napisał na Facebooku.

Fanki mogą być spokojne, ponieważ serce sportowca wciąż jest wolne.

