Po kontrowersyjnym występie w "Dzień dobry TVN" Jakub Rzeźniczak ograniczył publikowanie postów na swoim Instagramie. Para zablokowała również dodawanie komentarzy pod ich zdjęciami, by uniknąć czytania gorzkich słów internautów. Tuż przed świętami Paulina Rzeźniczak postanowiła opublikować uroczy kadr na swoim InstaStories. Wygląda na to, że humor jej dopisuje przed świętami.

Żona Jakuba Rzeźniczaka pochwaliła się swoim szczęściem

Prywatne życie Jakuba Rzeźniczaka wzbudza wiele kontrowersji i wciąż pojawiają się nowe afery z jego udziałem. Piłkarz nie cieszy się sympatią wielu osób, a pomimo tego zdecydował się wystąpić w "Dzień dobry TVN" w u boku swojej ciężarnej żony. Jak się potem okazało, to nie była dobra decyzja, Jakub Rzeźniczak przyznał, że nie chce, żeby jego druga córka miała kontakt z Inez, co oburzyło nie tylko widzów, ale i wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Od tego czasu piłkarz razem z żoną ograniczyli publikowanie treści na swoim Instagramie, ograniczyli również możliwość dodawanie komentarzy pod ich postami, by uniknąć czytania gorzkich słów od internautów. Dzień przed wigilią Pauliną Rzeźniczak postanowiła jednak dodać uroczy kadr na swoim InstaStories swoich czworonogów z czułym opisem.

Już razem — napisała Paulina Rzeźniczak.

Tego samego dnia żona Jakub Rzeźniczaka zdecydowała się również na dodanie nowego zdjęcia na swojego Instagrama, na którym znajduje się różowa bombka na choince z napisem "Czekamy na Ciebie". Wygląda na to, że przyszli rodzice z niecierpliwością wyczekują na przyjście na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Żona piłkarza nie zdecydowała się jednak na odblokowanie możliwości dodawania komentarzy pod jej postem.

Termin narodzin pierwszego dziecka Rzeźniczaków zbliża się wielkimi krokami. A wy czekacie razem z nimi?

